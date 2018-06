Fumano a bordo strada sorpreso col sacchetto di marijuana: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si erano appartati in un anfratto per fumarsi uno spinello, lungo la strada provinciale della Bonifica, convinti che nessuno li avrebbe notati.Invece, ai componenti di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, in servizio di pattugliamento notturno, la loro presenza non è passata inosservata. Sono scesi dalla “gazzella” per effettuare un controllo che poi ha fornito la conferma ai dubbi che i due militari dell’Arma hanno subito avuto. Alla vista dei carabinieri, i due giovani sono rimasti come paralizzati. Non si aspettavano proprio di essere scoperti in un posto che ritenevano fosse sufficientemente appartato. Uno di questi nascondeva in una tasca un involucro contenente circa 90 grammi di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Ascoli quali assuntori di droghe mentre per il giovane trovato in possesso dei 90 grammi di marijuana è scattata anche le denuncia piede libero.