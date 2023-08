ASCOLI - Maurizio Borgioni, 60 anni, è amministratore unico di Borgioni Packaging Group, realtà imprenditoriale del cartone avviata nel 1971 che vede impegnata la famiglia, ora giunta alla terza generazione. Nel 2009 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

L’impegno dell’imprenditore si è rivolto anche alle istanze del territorio con un supporto all’ambito sanitario e del terzo settore. Ex atleta di lancio del martello Borgioni è stato presidente per diversi anni dell’Asa (associazione sportiva Ascoli). Borgioni Packaging Group è un complesso produttivo integrato, che trasforma carta in bobine, ottenendo cartone ondulato e relativi imballi, nell’ambito di un ciclo di lavorazione interamente automatizzato.

Il gruppo fattura più di 100 milioni di euro l’anno e occupa più di 100 dipendenti oltre ad una rete di vendita composta da oltre 20 agenti per l’Italia e per l’Estero. Fondata da Dario Borgioni è un’azienda che nonostante le dimensioni non ha perduto la tradizione e la conduzione familiare ed infatti oggi vede la terza generazione imprenditoriale, con i figli di Maurizio. L’azienda opera su una superficie complessiva di circa 50mila metri quadrati producendo mensilmente 14 milioni di metri quadrati di cartone ondulato, e circa 8 milioni di contenitori pari a circa 11 contenitori al secondo. Borgioni ha sfilato nel sestiere di Sant’Emidio.