Una corsa contro il tempo per finanziare 30 progetti: gli uffici tecnici comunali presentano il dossier al fotofinish per accedere ai fondi del Pnrr

ASCOLI - L’Arengo risponde presente sul fronte dei 30 interventi da realizzare in città con i finanziamenti dell’ormai famoso Pnrr, ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, nello specifico, di opere di rigenerazione urbana e di interventi sulla rete stradale comunale con contributi previsti per oltre due milioni di euro per le quali adesso, rispettando la stringente tempistica imposta dal governo centrale, l’Amministrazione comunale ha messo a punto tutti e 30 i progetti definitivi. E ora si resta in attesa dell’ok definitivo ministeriale per formalizzare lo sblocco dei fondi previsti e, quindi, dei cantieri.



Una vera e propria corsa contro il tempo, con gli uffici tecnici dell’Arengo che, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, hanno portato a termine questa prima importantissima fase. Si è lavorato a testa bassa, dunque, per mettere sulla griglia di partenza i 18 progetti programmati per la rigenerazione urbana e i 12 per gli interventi stradali, in modo da poter poi attendere l’ulteriore passaggio e a seguire partire, nel rispetto dei tempi, con le procedure di gara. E si tratta di progetti importanti per riqualificare la città su più fronti, da interventi di rigenerazione come quelli per via delle Zeppelle, piazza Diaz, via delle Torri, diverse aree di Monticelli e altri ancora ai cantieri su via della Rimembranza, su viale De Gasperi e altri anche nelle frazioni. In tempi di record, dunque, si è ridisegnata una bella fetta di città con 30 faldoni zeppi di elaborati, raggruppati sotto il filone del Pnrr.



Sono 18 gli interventi di rigenerazione urbana che l’Arengo intende realizzare attraverso i finanziamenti del Pnnr. Interventi programmati dal sindaco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli in raccordo diretto con gli uffici, che prevedono complessivamente finanziamenti per oltre 1,4 milioni di euro. Nell’elenco dei progetti definitivi ora pronti figurano l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione di via Zeppelle (280mila euro), la riqualificazione totale di piazza Diaz, a Campo Parignano (150mila euro), il maquillage dei percorsi pedonali in via delle Torri e in via de Soderini (16mila euro), la riqualificazione dei tratti pedonali di via Mari (80mila euro), a Monticelli le riqualificazioni del parco giochi in viale dei Platani e dell’area verde in via delle Begonie (85mila euro), l’abbattimento delle barriere architettoniche in largo degli Oleandri, la riqualificazione del parco di via degli Aceri (45mila euro) e del parco delle Margherite (55mila euro), la ristrutturazione delle aree verdi in via dei Glicini e largo delle Margherite (75mila euro), la riapertura al transito con relativa messa in sicurezza del ponte di Cecco e delle vie di accesso, la riattivazione della fontana storica di Porta Cartara (50mila euro).



Per le frazioni, sono stati previsti i lavori di recupero dell’antico lavatoio a Piagge (20mila euro), la sistemazione della piazza davanti alla chiesa a Mozzano (135mila euro), il recupero del lavatoio storico a Colle (70mila euro), la riqualificazione dei percorsi pubblici a S. Pietro (45mila euro), la riqualificazione dell’area intorno alla preesistente edicola votiva a Venagrande (40mila euro), la riqualificazione dell’area verde a Piagge (80mila euro).



Sono 12, invece, i progetti definitivi relativi alle opere stradali per le quali si prevedono finanziamenti del Pnrr pari a 630mila euro: sistemazione via della Rimembranza (41.849,51 euro); sistemazione viale De Gasperi (94.644,20 euro); rifacimento della strada a Monticelli Alto (30.890,84 euro); completamento ddi via dei Gelsomini (53.077,03 euro); rifacimento via Giordano (23.292,19 euro); rifacimento strada a Fonte di Campo (49.791,35 euro); rifacimento di via dei Melograni (26.999,06 euro); manutenzione straordinaria della strada Colle Sassari (27.844,65 euro); messa in sicurezza, a seguito di una frana, della strada di Valle Fiorana (78.931,80 euro); sistemazione della strada di accesso alla scuola di Poggio di Bretta (21.925,50 euro), rifacimento strada a Vallesenzana (153.478,50 euro) e sistemazione strada per Tronzano (29.234 euro).

