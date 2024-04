ASCOLI Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, arriva domani in città. Sarà uno dei protagonisti del convegno, in duomo, organizzato dalla Diocesi per l'Earth Day. Per l'occasione sul sagrato della cattedrale sarà esposta l'effigie della Madonna della Pace. Zuppi assisterà insieme al vescovo Gianpiero Palmieri anche alla sfilata dello sport ascolano, alla presenza del ministro Andrea Abodi. «Faremo sentire la nostra voce e lanceremo un appello – afferma monsignor Palmieri -. La pace è il nostro destino inevitabile. La guerra è distruzione totale. E la paghiamo tutti. Ascoli sarà al centro e si metterà in rete con il mondo». Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, è “l'uomo di pace” della Santa Sede: protagonista di missioni in Ucraina, Russia, Cina e Stati Uniti, è da molti considerato uno dei possibili futuri pontefici.

Il programma

L'Earth Day Ascoli si terrà domani e domenica. Domani, dalle 10, l'Università di Camerino allestirà dei laboratori aperti a tutti in piazza Sant’Emidio. Alle 16.30, in cattedrale, tavola rotonda "Una sola terra, le sfide ambientali in un mondo in guerra". Sarà moderata dal presidente di Earth Day Italia, Pier Luigi Sassi. Oltre al cardinal Zuppi, interverranno Pasquale Ferrara direttore generale affari politici e sicurezza della Farnesina, la giornalista italo-siriana Asmae Dachan e Maurizio Simoncelli, dell'Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo. «La pace deve essere costruita anche attraverso una cooperazione internazionale che guardi allo sviluppo sostenibile. Un pezzo di questo dialogo troverà spazio ad Ascoli», sottolinea Sassi. L'Earth Day proseguirà domenica con la messa in piazza Arringo, alle 10, seguita da una preghiera interreligiosa per la pace, con interventi di induisti, musulmani ed ebrei seguiti dalla riflessione del patriarca di Gerusalemme, cardinal Pierbattista Pizzaballa, e una testimonianza video dell'unico parroco cattolico di Gaza, Padre Gabriel Romanelli. A conclusione, i rappresentanti delle religioni pianteranno un arbusto nel giardino vescovile, mentre ai presenti sarà consegnato un Qr-code per offrire un albero alla foresta della Diocesi che nascerà attraverso Treedom, il sito per piantare alberi a distanza.