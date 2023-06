ASCOLI - Arriva a Palazzo Arengo una proposta di partenariato speciale pubblico-privato con allegato progetto per la valorizzazione e la gestione, di tipo innovativo, sostenibile e di impatto sociale, di alcuni degli immobili comunali inseriti nel progetto per il bando Pinqua finanziato per circa 75 milioni di euro (tra cui Palazzo Saladini Pilastri, l’ex caserma Vecchi, il complesso San Domenico).

La proposta prevede una partnership con l’amministrazione comunale per portare avanti il programma di rigenerazione del centro storico - in linea con il progetto finanziato dal Programma per la qualità dell’abitare - ed è stata presentata dall’associazione temporanea guidata dalla Fondazione Carisap insieme a realtà del terzo settore quali Assistenza 2000, Centro servizi per il volontariato delle Marche, Download, Marche servizi impresa sociale, Ashoka Italia; Human Foundation Do & Think Tank per l’innovazione sociale e la cooperativa sociale Centimetro zero. Quindi per programmare e realizzare gli interventi immateriali nell’ambito della strategia urbana e di valorizzazione degli edifici comunali individuati.

La proposta



La proposta di partnership speciale pubblico-privato pervenuta è stata considerata dall’Arengo coerente «con l’interesse pubblico nel sostenere il processo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale cittadino, e del centro storico in particolare, e nell’incrementare percorsi innovativi di sperimentazione nel campo della gestione, fruizione, produzione e partecipazione culturale». Ricevuta la proposta, senza approvare la stessa né precostituire obblighi futuri, l’Arengo ha disposto l’avvio della procedura per arrivare a costituire un partenariato speciale pubblico-privato pubblicando un avviso pubblico finalizzato ad accogliere ulteriori eventuali proposte nella stessa direzione di sviluppare le attività immateriali per il rilancio del centro attraverso l’utilizzo degli immobili comunali. Gli interessati potranno presentare proposte progettuali all’indirizzo comune.ap@pec.it entro le ore 16 del 28 luglio dopo aver compilato il relativo modulo. L’amministrazione comunale procederà, scaduti i termini, a valutare le proposte pervenute per poi definire se e con chi attivare il partenariato.