Ascoli, entra in servizio il nuovo primario di Chirurgia dell'ospedale Mazzoni

ASCOLI - L’ Area Vasta 5 comunica che dal domani prenderà servizio, come primario di Chirurgia Generale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, il dottor Andrea Gardini. Andrea Gardini ha ricoperto un ruolo di primo livello dirigenziale come chirurgo generale dal 2004 presso la Chirurgia Generale dell’Ospedale di Forlì. Ha partecipato ad attività chirurgica e di ricerca clinica sulla patologia gastrointestinale e sulla patologia epato–bilio-pancreatica, eseguendo come primo operatore procedure sia con tecnica convenzionale che mininvasiva. Ha seguito l’iter professionale e formativo nella Clinica Chirurgica II (Generale e dei Trapianti). Successivamente ha proseguito la formazione anche all’estero pressol'Università di Heidelberg, l’Hopital Beaujon a Clichy (Parigi) e Hopital de hautepierre (Strasbourg).