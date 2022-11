ASCOLI - Un ottimo esempio di sinergia tra un’associazione, gli Angeli del bello, e un’impresa edile, la ditta Sparti Walter. Insieme, nella giornata di ieri, sono intervenuti per ripulire dalle scritte la scalinata, il basamento e la statua del Cristo Redentore che dalla collina del Sacro Cuore domina la città dal versante nord.

Sette volontari degli “Angeli” hanno provveduto a restituire l’antico candore ai gradini che conducono alla statua. «Questo intervento - sottolinea Luciano Vizioli, presidente dell’associazione - era stato programmato da un paio di anni. Abbiamo dovuto attendere sia l’autorizzazione d parte della Soprintendenza, sia che il Comune, con cui c’è stata una stretta collaborazione, installasse le telecamere di sorveglianza e un parafulmine. Per tirare via la vernice senza intaccare il travertino abbiamo utilizzato un macchinario di precisione».

L’impresa Sparti ha offerto la propria opera gratuitamente. «Rispondiamo sempre presenti - racconta Simone Sparti - quando il Comune di Ascoli ci chiede una mano. Abbiamo pulito i muri del Gioli, siamo intervenuti anche in altre situazioni analoghe e lo facciamo anche oggi (ieri, ndr). Il nostro lavoro consiste nella pulizia del basamento, nel provvedere alla risistemazione delle lettere che si sono staccate e nel togliere la patina scura che si è depositata nel tempo sul Cristo. La spesa per la realizzazione delle lettere mancanti è stata sostenuta da Fiorenzo Mancini, discendente dell’autore dell’opera, lo scultore Antonio Mancini. Per completare l’intervento, che si si conclude in giornata, è necessario montare una impalcatura».