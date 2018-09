Si ribalta un Tir in una curva Traffico paralizzato sulla strada Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - Paralisi del traffico questa mattina sulla strada Salaria a causa di un incidente stradale fra Arquata del Tronto e Acquasanta all'altezza di Quintodecimo. Un tir con un carico di legna, nell'affrontare una curva a gomito nei pressi del cimitero della frazione si è ribaltato adagiandosi su un fianco bloccando la carreggiata stradale. Per fortuna lil camionista non ha riportato gravi feriti nell'incidente ma automaticamente si sono formate lunghe code in un tratto dove ci sono già rallentamenti a causa dei lavori sulla sede stradali legati alla ricostruzione post terremoto.