Infortunio choc al cantiere: precipita dalla betoniera, operaio 46enne soccorso dall'eliambulanza

ACQUASANTA - Un 46enne di Acquasanta è stato ricoverato all’ospedale regionale di Torrette dove è giunto questa mattina in eliambulanza dopo essere rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro nella frazione di Centrale. Per cause che sono ora al vaglio delle autorità preposte, l’operaio, intorno alle 11,30 , era salito in cima alla betoniera impegnata in lavori in un cantiere edile, quando ha perso l’equilibrio ha perso l’equilibrio ed è caduto pesantemente sull’asfalto dopo un volo di circa quattro metri. È stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ho portato urgentemente l'uomo all'ospedale regionaale di Torrette.

