Cade da una piattaforma mentre scarica un camion e resta ferito. L'infortunio in un cantiere

RECANATI - Intorno alle 13.30 in un cantiere si è verificato un incidente sul lavoro. È successo a Recanati, in contrada Ricciola. Un 48enne italiano si trovava su una piattaforma di carico per scaricare un camion, quando - per cause in corso di accertamento - improvvisamente è caduto a terra, da un’altezza non considerevole. Sul posto, per verificare l’accaduto, è intervenuto il personale dello Spsal dell’Asur. Il lavoratore è stato portato al pronto soccorso in ambulanza.

