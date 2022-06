Colpito da una sportellata in faccia, sviene nel cantiere: infortunio choc nella cava, operaio portato all'ospedale dall'eliambulanza

SERRA SAN QUIRICO – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina alla cava della Gola della Rossa: secondo le prime informazioni, un operaio di 41 anni sarebbe stato centrato sul volto dallo sportello di un camion. A seguito del colpo ricevuto, inizialmente ha perso i sensi. Subito si è attivata la task force dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l'equipaggio dell'eliambulanza del 118, insieme all'ambulanza di Serra San Quirico. L'operaio, che nel frattempo si è ripreso, è stato caricato sull'elicottero per essere trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso per un trauma facciale.

Ultimo aggiornamento: 11:57

