A14, schianto dopo il casello di Forlì Due feriti, grave 26enne marchigiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grave incidente in autostrada A14 subito dopo il casello di Forlì in direzione di Rimini questa mattina alle 7. Sono entrate in collisione due autovetture condotte da due giovani ragazze: una 26enne ascolana a bordo in una Fiat 600 ed una 21enne cesenate con una Toyota Aygo. Quest'ultima finiva fuori strada mentre l'altra restava bloccata in terza corsia schivata dai veicoli in transito. Immediato l'intervento della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì che inviava due pattuglie.Intervenivano Vigili del Fuoco e due ambulanze. Le due ragazze riportavano gravi lesioni interne venendo entrambe trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere state estratte dai veicoli. Gli agenti utilizzavano per i rilievi un sofisticato dispositivo elettronico denominato "top crash" in dotazione esclusiva ai reparti di Polizia autostradali forniti dalla Società Autostrade che consente una immediata mappatura satellitare del campo del sinistro. I rallentamenti perduravano per circa un'ora .