Vittime della strada, 70 studenti di Monte San Vito a lezione dalla Polizia

ANCONA - In occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che quest’anno viene celebrata il 19 di novembre, il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto una serie di iniziative per promuovere, tra i giovani, comportamenti consapevoli e responsabili sulla strada.

La Polizia di Stato infatti si dedica da sempre con numerose campagne di educazione stradale a diffondere, in un’ottica di prevenzione, la cultura della guida sicura e responsabile, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni, che costituiscono la chiave di volta per una nuova coscienza sociale.

L'iniziativa per le scuole

Per l’occasione il Compartimento Polizia Stradale Marche ha organizzato una specifica iniziativa dedicata ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Monte San Vito “Alighieri” nella provincia di Ancona.

Il progetto ha consentito agli studenti di approfondire i contenuti legati alla sicurezza stradale ed alla guida corretta, con la finalità di far comprendere l’importanza dell’obiettivo «zero incidenti stradali».

Settanta studenti

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato circa 70 studenti, i funzionari del Compartimento Polizia Stradale Marche hanno illustrato l’influenza del fattore umano nella guida o nell’attraversamento su strada, le regole di condotta da utilizzare nella mobilità dolce, l’importanza della visibilità su strada e la capacità di anticipare la soglia di rischio legata ai propri comportamenti e a quelli altrui.

Tra i principali temi trattati, particolare risalto è stato dato alle cause di incidentalità stradale attraverso la somministrazione di attività interattive singole e di gruppo, nonché alla prevenzione rispetto all’utilizzo di alcol e stupefacenti alla guida attraverso la proiezione di filmati e slides.

A seguito dell’entusiasmo riscontrato tra i ragazzi è stato organizzato un altro incontro di formazione che sarà tenuto da personale della Sezione Polizia Stradale di Ancona con altre classi dello stesso istituto per la settimana prossima.