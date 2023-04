Cose turche: l'anconetano Tommaso Brugnami campione del Mondo juniores al volteggio ad Antalya

L'anconetano (di Monte San Vito) Tommaso Brugnami, 16 anni, è campione del Mondo juniores al volteggio. L’azzurro ha vinto l'oro ad Antalya, in Turchia, dopo il bronzo conquistato nella gara a squadre.

Gara impeccabile

Il 16enne ha svolto una gara impeccabile: 14.400 sul primo salto e 13.866 sulla seconda prova, per chiudere con la media di 14.133. L’allievo di Fabrizio Marcotullio, tesserato per la Giovanile Ancona con cui milita in Serie A, aveva già vinto due medaglie agli Europei dello scorso anno: l’oro con la squadra e il bronzo al corpo libero. Alle sue spalle si sono piazzati il canadese Victor Canuel (14.016) e l’ungherese Szilard Zavory (13.883)