Villa Musone, finisce fuori strada con l'auto e rischia di ribaltarsi: paura per un uomo trasportato all'ospedale

OSIMO Perde il controllo della propria auto e finisce fuori strada, rischiando grosso. Lo spavento, per un uomo classe 1973, è avvenuto nel pomeriggio di oggi (10 ottobre) intorno alle 17 lungo la statale Adriatica nel tratto compreso tra Crocette e Villa Musone.

La ricostruzione

Seconda la prima dinamica, l'uomo (per causa non definite) avrebbe perso il controllo rischiando di ribaltarsi a bordo strada. Sul posto l’Automedica del 118 di Osimo, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il conducente dell’auto è stato trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Osimo.