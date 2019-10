Vespucci in arrivo ad Ancona Ecco gli orari in cui si potrà ammirare nel weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'attesa è già a mille. La Nave Scuola Amerigo Vespucci farà sosta nel porto di Ancona, da dove manca da tre anni, dal 4 al 7 Ottobre. Durante la sosta, la nave sarà ormeggiata alla banchina Uno, dedicata a San Francesco, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla partenza del patrono d’Italia dallo scalo anconetano verso la Terra Santa.La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, concluso il periodo di addestramento a favore dei 127 Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, i quali per circa tre mesi hanno avuto la possibilità di veleggiare dall’Oceano Atlantico e Nord Europa fino al Mar Baltico, riprende a navigare per condurre l’ultima fase della Campagna d’istruzione. Il fine è quello di portare in giro per l’Italia i valori e la storia della Marina Militare, oltre a rappresentare una delle eccellenze del nostro Paese.La campagna d’istruzione a bordo di Nave Vespucci ha rappresentato un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare che viene infatti impegnato in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l’importanza del lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività.Dopo la sosta ad Ancona, l’Amerigo Vespucci farà rotta verso Trieste, 3ª tappa della Post-Campagna d’Istruzione 2019.Nave Scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il molo “Uno” del porto di Ancona sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti orari:- Venerdì 4 Ottobre: dalle ore 16.30 alle ore 20.00;- Sabato 5 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (Riservata alle scolaresche) e dalle ore 15.30 alle ore 20.30;- Domenica 6 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30.