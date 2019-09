Amerigo Vespucci la nave più bella del mondo torna al porto di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La nave più bella del mondo - la Amerigo Vespucci - torna ad Ancona. Appuntamento il prossimo 4 ottobre fino a domenica 6 alla banchina San Francesco. Un grandissimo evento nell'anniversario degli 800 anni quando San Francesco partì dal porto di Ancona per la missione in Oriente, in uno scenario - quello con l'Amerigo Vespucci - che ha sempre richiamato tantissime persone nel capoluogo. E già fioccano le iniziative.