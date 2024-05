ANCONA Partiamo dai fatti: il summit di Hong Kong dove sono stati trattati tutti i temi della più stretta attualità dell’Ancona (allenatore, nuovo direttore sportivo, budget per la prossima stagione, centro sportivo, riassetto societario e settore giovanile) si è chiuso da una settimana esatta. Intorno al tavolo, per 11 ore di riunione serrata distribuite tra una cena operativa e una mattinata di lavoro negli uffici del Gruppo Tiong, erano seduti il presidente Tony Tiong, l’amministratore delegato Roberta Nocelli, il consigliere Antonio Postacchini e l’avvocato del club Francesco Milanese. Venerdì scorso, appena atterrata in Italia, l’ad Nocelli aveva così annunciato: «Non sono stati messi in discussione il mio ruolo e il mio contratto che non è in scadenza» e «Nei prossimi giorni il presidente detterà la sua linea». È trascorsa una settimana, di comunicazioni presidenziali neanche l’ombra ma secondo ciò che filtra dall’interno della società Tiong sta rispettando ogni scadenza in maniera regolare e puntuale. Dagli stipendi alle garanzie relative all’iscrizione al prossimo campionato. Nulla, insomma, che lasci presagire un distacco o, ancora peggio, a un disimpegno. Allora perchè non esprimersi pubblicamente?

Incomprensibili silenzi

Non sentire la voce del padrone potrebbe rivelarsi pericoloso per l’ambiente, in particolare su questioni già praticamente definite come la riconferma di Boscaglia e il budget per l’allestimento della rosa tale che possa ambire ai piani alti. Questi silenzi, incomprensibili per certi versi, producono l’effetto di alimentare dubbi e insinuazioni. Il cosiddetto sottobosco tipico del mondo del calcio, cresciuto in modo esponenziale con l’avvento dei social. Di voci su Tiong se ne leggono di ogni tipo: dalla presunta volontà di vendere le proprie quote fino alla possibilità di partecipare (non in prima persona) a una delle mille cordate interessate a rilevare l’Hellas Verona. Nessuna conferma a questi scenari, ovviamente. Ma sarebbe idoneo che a lanciare un messaggio inequivocabile fosse proprio il patron. Come? Anzitutto parlando alla piazza, a prescindere dalla modalità. E poi risolvendo i vari nodi che necessitano del suo intervento.

Le priorità da risolvere

Come detto, l’operazione più rapida (di fatto già definita) è quella legata alla riconferma di Boscaglia. Successivamente, dopo aver confermato il budget, sarà la volta del direttore sportivo. L’Ancona ha in mano un ventaglio di nomi che Tiong vuole incontrare per arrivare a decisione (in ribasso Taibi e Mignemi, in rialzo come gradimento Giovannini, se non dovesse accettare il Livorno, e Ortoli. Ma non sono i soli papabili). In mezzo, da non tralasciare, ci sono anche i rinnovi contrattuali (Pasini, Gatto e Martina) e il mercato in uscita (Spagnoli ha richieste in B e in C). Sullo sfondo, invece, il centro sportivo. Da qui al 30 giugno, come da impegno assunto mediante pec, il numero uno dorico sarà atteso dal sindaco Daniele Silvetti per la firma del rogito notarile che chiuderà la querelle Ancona Sports Center. Solo in quel momento, infatti, i terreni saranno acquistati (1.214.000 euro meno la caparra il valore da versare) dopo una partita lunghissima iniziata nell’aprile del 2022 con l’entrata in scena dell’imprenditore asiatico.

Al lavoro per l’iscrizione

In questi giorni, intanto, nella sede di via Schiavoni la segreteria dell’Ancona opera a pieno regime per completare la documentazione relativa all’iscrizione alla Serie C 2024-2025. Gli incartamenti dovranno essere terminati e in regola entro la deadline del 4 giugno. Unica proroga, l’11 giugno, per le semifinaliste dei playoff. A ora, dai rumors, le uniche formazioni a rischio sembrerebbero Foggia e Turris. Da valutare la posizione dell’Ascoli. In ogni caso, qualora si liberasse un posto ci sarebbe il pole position il Milan Under 23 pronto a seguire le orme in Lega Pro di Juventus e Atalanta con la squadra cadetta.