Ragazzo di 16 anni trovato senza vita dalla mamma nella sua camera da letto

CASTELBELLINO - Una tragedia sta sconvolgendo l'intera Vallesina. Trovato morto nella sua camera da letto un ragazzo di 16 anni: l'atroce scoperta l'ha fatta la mamma che conoscendo gli orari degli impegni del figlio è entrato nella sua stanza per verificare se fosse sveglio e si è accorto invece che era morto. Immediati i soccorsi: sul posto il 118 con il medico che ha provato a lungo a rianimare il giovane ma ormai non c'era più niente da fare. Era intervenuta anche l'eliambulanza che però ha fatto ritorno a Torrette vuota. Secondo i primi elementi acquisiti la tragedia sarebbe dovuta a cause naturali.

Ultimo aggiornamento: 11:29

