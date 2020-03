Coronavirus, nuovo balzo dei contagiati: altri 35 tamponi positivi nelle Marche. In totale sono 159. In isolamento oltre 700 persone

ANCONA - Sale ancora il numero dei contagiati da Coronavirus nelle Marche, con altre 35 tamponi risultati positivi: il totale per la nostra Regione ha raggiunto quota 159.



Coronavirus Marche: il Gores ha appena comunicato che i tamponi positivi, dopo le analisi terminate nella notte, sono saliti a 159 su un totale di 585 analizzati. A dieci giorni dal primo diffondersi del contagio nelle Marche, con il paziente-1 registrato in provincia di Pesaro Urbino il 25 febbraio, ancora non c’è un malato che sia stato dichiarato ufficialmente guarito e dimesso, ma almeno ieri, dopo tre giorni consecutivi di lutti, i bollettini ufficiali della Regione non riferivano alcun caso di decesso tra i pazienti marchigiani contagiati.

Sono cresciuti invece di un 40% in un giorno, salendo dai 501 di mercoledì a 704, i casi in isolamento domiciliare, persone che ritenendo di essere state in contatto con pazienti infetti o di ritorno da zone rosse si sono messi in quarantena. Il grosso dei casi in osservazione sono tra Pesaro Urbino (433) e Ancona (144) ma il timore del contagio si sta diffondendo anche nelle province finora più immuni, con 30 persone in isolamento domiciliare in provincia di Macerata, 28 in quella di Fermo e 8 nella provincia di Ascoli, l’unica delle cinque marchigiane dove finora non c’è alcun caso conclamato di Coronavirus,

