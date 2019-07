Un patto per l’assistenza in mare: guardia medica di giorno e notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Assistenza garantita, in mare ed a terra, per i tantissimi turisti presenti sulla riviera del Conero, tra Sirolo e Numana. Il tutto grazie a sinergie importanti che permettono un costante monitoraggio del territorio per assecondare le richieste a livello sanitario e di sicurezza di chi trascorre le vacanze in questi posti. Per quanto riguarda la sicurezza in mare c’è stata l’inaugurazione ufficiale del servizio “safety and Security”, ovvero sicurezza in mare e soccorsi speciali per la stagione balneare 2019.Erano presenti, al porto di Numana, i sindaci di Sirolo e Numana, Filippo Moschella e Gianluigi Tombolini, l’assessore al Porto Rossana Ippoliti, il Presidente della Croce Rossa di Ancona, Pierino Belfiori, il comandante di corvetta Marco Pepe (in rappresentanza della capitaneria di porto di Ancona) ed il comandante della Capitaneria di Porto di Numana, Laura Vinci. In pratica sarà la Croce Rossa Comitato di Ancona, in collaborazione con le mministrazioni di Numana e Sirolo e sostenuta dalla Capitaneria, a garantire la sicurezza in mare con l’utilizzo di una specifica idroambulanza. Il servizio di monitoraggio, già funzionante dall’8 luglio e che si protrarrà fino al 15 settembre, è composto da una squadra di Operatori Polivalenti del Soccorso in Acqua (Opsa) della Cri-Comitato di Ancona che pattuglierà il litorale adriatico dalla spiaggia della Vela fino al Musone.La squadra è dotata di un gommone dalle caratteristiche prestazionali adatte al soccorso costiero, in particolare anche allo spiaggiamento e avvicinamento alle zone impervie tipiche del nostro territorio, soprattutto in condizioni di meteo mare avverse. Il mezzo, inoltre, è dotato di specifiche attrezzature idonee a facilitare sia le operazioni di recupero e soccorso in ambiente acquatico che il trattamento sanitario e il trasporto in totale sicurezza del recupero del paziente. Da segnalare che l’imbarcazione in dotazione è in grado di fungere anche da piattaforma polivalente, in ipotesi di emergenze di Protezione Civile, essendo omologata al trasporto di 28 persone.Per quanto riguarda l’aspetto sanitario a terra i Comuni di Sirolo e Numana possono contare su un servizio di guardia medica per tutta la stagione turistica che rimarrà in funzione 24 ore al giorno, sabato e domenica compresi. Ne aveva dato notizia qualche giorno fa l’assessore regionale al turismo Moreno Pieroni spiegando che questa decisione presa dalla Giunta regionale aveva modificato le indicazioni dell’Asur che prevedevano la copertura della sola fascia diurna (dalle 10 alle 18). Secondo Pieroni si tratta di un importante risultato per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che affollano queste due bellissime località balneari. «Il servizio sanitario garantito - aveva affermato ancora l’assessore regionale - rappresenta un ulteriore impulso per chi sceglie in particolare le vacanze last minute».