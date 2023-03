Sanità, presidio di assistenza territoriale avanzato a Porto Sant'Elpidio: arriva l'annuncio

PORTO SANT'ELPIDIO- «Un presidio avanzato di assistenza territoriale anche a Porto Sant'Elpidio». È quanto annuncia la capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi.

La nota

«Sulla scia del successo della struttura registrato a Sant'Elpidio a Mare, con i medici di medicina generale a gestire il Paat con un servizio encomiabile per i cittadini, - aggiunge - stiamo lavorando per replicare questo modello virtuoso anche a Porto Sant'Elpidio. Siamo a buon punto. E non solo a Porto Sant'Elpidio perché quando certi modelli di sanità funzionano vanno valorizzati quanto più possibile e quanto più a larga scala».