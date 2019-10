Ubriaco nel parco: trovato anche con l'hashish e uno spinello pronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - i Carabinieri della Stazione di Belvedere Ostrense hanno segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti un 43 enne di origine pakistana che, in evidente stato di ubriachezza e per questo sanzionato è stato controllato all’interno del “parco Sofia” di Trecastelli trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish e di uno “spinello” già confezionato.