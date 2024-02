SENIGALLIA Un’80enne è rimasta ferita nel primo pomeriggio di ieri, scaraventata a terra da un uomo che ha cercato di derubarla. Un vicino di casa è intervenuto per fermarlo, ne è scaturita una colluttazione, ma il truffatore è riuscito a dileguarsi. E’ accaduto ieri, verso le 14, in un condominio di via Cherubini, poco distante dal parco della Pace. Ad un tratto qualcuno ha suonato il campanello, cercando di farsi aprire con la scusa di consegnare un pacco alla nipote. L’anziana ha aperto il portone del palazzo facendolo salire.

Una volta dentro casa lui ha chiesto e poi preteso i soldi e lei, terrorizzata, gli ha indicato dove fossero. Nello scappare il ladro l’ha scaraventata e lei, finendo a terra, ha battuto la testa. Prima, però, è riuscita ad urlare attirando l’attenzione di un vicino che ha raggiunto l’appartamento e si è ritrovato il bandito sul pianerottolo. Ha cercato di fermarlo e nella colluttazione sono anche caduti dalle scale, restando entrambi feriti. Il ladro però è riuscito ad alzarsi e scappare ma senza soldi. Rimasti a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ad un’ambulanza. L’anziana ferita è stata soccorsa dai sanitari che l’hanno trasferita in ospedale con un trauma cranico. Il giovane soccorritore ha, invece, riportato la frattura della clavicola.

I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. L’episodio ha destato preoccupazione nel quartiere dove alcuni mesi fa era avvenuta anche una rapina nel vicino parco della Pace, ai danni di una coppia. In mezzo ci sono stati anche svariati furti, tanto che il consigliere comunale di Amo Senigallia Gennaro Campanile già nelle scorse settimane aveva sollevato un problema di sicurezza, che ora torna a porre. Ieri, terminato il consiglio comunale, è andato sul posto che si trova poco distante da casa sua. «Siamo preoccupati – sbotta il consigliere Campanile -, è gravissimo quello che è accaduto. Spero che la signora si riprenda presto e un ringraziamento pubblico vorrei farlo a Matteo Carnevale. Senza il suo intervento il ladro sarebbe fuggito con i soldi, invece, è scappato mezzo nudo e insanguinato».

A terra è rimasto del sangue, probabilmente del ladro, a cui il residente ha strappato di dosso quasi tutti i vestiti. «Matteo si è rotto la clavicola per cercare di fermarlo – conclude – è un eroe. Questo bisogna riconoscerglielo. Siamo tutti spaventati. La vittima, che tra l’altro conosco, è stata picchiata per farsi dire dove teneva i soldi. Non possiamo tollerare così gravi episodi nella nostra città». Ci sarebbero stati anche dei “pali”. Una o due persone insieme al finto fattorino, per tenere d’occhio la situazione e agevolare la fuga.