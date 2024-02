SENIGALLIA Da lunedì viabilità a dura prova con la chiusura di viale IV Novembre fino al 22 marzo. Edma rete gas sta provvedendo a programmare i nuovi allacci per il comparto edilizio della Penna, che scalda quindi i motori, anche se per la rotatoria ci sarà da attendere. Si tratta delle nuove residenze su viale Leopardi, a ridosso dell’incrocio della Penna. Qui l’impresa dovrà farsi carico di sostituire l’attuale semaforo con una rotatoria. Un cantiere atteso da molti anni, ritardato prima dalla bonifica dell’area, che in passato ospitava delle cisterne di gasolio, poi dal ritrovamento di reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi. Tutto risolto finalmente. L’impresa ha richiesto i nuovi allacci quindi l’avvio dei lavori è ormai prossimo.

L’intervento



Intanto l’intervento dell’azienda, che gestisce la rete del gas, è iniziato giovedì nel tratto a ridosso di via de Bosis. Nella circostanza verranno sostitute anche altre tubature. Non riguarderà solo le nuove abitazioni perché verranno cambiati anche i vecchi tubi. «Verranno effettuati nuovi allacci con conseguente dismissione delle vecchie condotte di viale IV Novembre – spiega il sindaco Massimo Olivetti -, funzionali anche alle opere di urbanizzazione del comparto edilizio della Penna, che ha richiesto gli allacci». Da lunedì, quindi, si prevedono disagi per la circolazione perché viale IV Novembre rappresenta una delle principali strade di attraversamento della città. «I lavori inizieranno lunedì e dureranno, salvo imprevisti, fino al 22 marzo – prosegue il primo cittadino -. Per tutta la durata il viale sarà interdetto alla circolazione veicolare nei giorni lavorativi, quindi dal lunedì al venerdì, mentre al termine di ciascuna giornata verrà aperto ma al solo transito di residenti, mezzi di polizia e di soccorso su una corsia di larghezza ridotta».



Le criticità



Nei fine settimana verrà ripristinata la circolazione ordinaria, ma potrebbe rendersi necessaria la riduzione della larghezza delle corsie di marcia. Questa la soluzione trovata per limitare i disagi almeno nel weekend. I lavori sono quindi propedeutici all’avvio del cantiere della Penna per realizzare i nuovi edifici mentre la rotatoria nel più grande incrocio della città, prevista a carico del comparto, dovrà attendere ancora. «Una data per l’intervento edilizio non c’è stata comunicata – prosegue il sindaco – ma a questo punto, avendo gli allacci pronti, quando vorranno potranno iniziare. Per la rotatoria se ne riparlerà invece dopo l’estate, prima non di sicuro». Ultimato intanto l’intervento esterno di restyling di Porta Mazzini, dove nei prossimi giorni ci saranno modifiche alla viabilità anche in quel tratto.

«Porta Mazzini verrà chiusa al traffico per consentire a Viva Servizi di eseguire i lavori dell’acquedotto – annuncia Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici –, prima di ripristinare la nuova pavimentazione con i sampietrini. La durata dell’intervento è di venticinque giorni ma l’effettiva chiusura della porta sarà di quattro». La data ancora non è stata fissata, ma l’obiettivo è quello di ultimare i lavori entro Pasqua quindi sarà a breve.