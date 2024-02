SENIGALLIA - Carmen Mantovani, ex dipendente della Sacelit, è morta martedì a 78 anni. Le era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico, come a molti altri suoi ex colleghi e come era accaduto anche al marito Fabio Siena, deceduto nel 2001. Carmen dal 1962 al 1993 aveva lavorato alla Sacelit Italcementi, un contesto industriale fortemente esposto all'amianto.

La sua scomparsa segue quella recente di altri ex colleghi, uniti dallo stesso destino, e si aggiunge alla memoria collettiva di una generazione di lavoratori che ha segnato un capitolo importante nella storia di Senigallia. Carmen lascia un'eredità di ricordi e di valori ai suoi figli, Daniela e Marco, che sono stati testimoni della sua vita segnata negli ultimi tempi dalla malattia.