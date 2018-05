Ramo crollato nei giardino dell’asilo: «Tragedia sfiorata ora fuori la verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TRECASTELLI - Niente festa di fine anno, prevista per ieri pomeriggio, nell’asilo di Ponte Rio dove mercoledì un grosso ramo si è spezzato cadendo nel giardino. La festa è stata rimandata. Si terrà, probabilmente, martedì prossimo. Intanto il sindaco ha inviato ieri mattina un botanico per verificare l’accaduto e sono stati disposti anche i lavori di rimozione per ripristinare le condizioni di sicurezza. Una tragedia sfiorata nella scuola di infanzia di via Primo Maggio perché i bambini si trovavano dentro la struttura quando è avvenuto il cedimento. Fuori imperversavano pioggia e vento e le maestre li avevano fatti rientrare.