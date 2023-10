Torrette, raddoppio della Statale 16: condotto sotto la strada installato senza fermare mai il traffico

ANCONA - Proseguono i lavori nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie della Strada statale 16 “Adriatica” a Torrette di Ancona, dove si sono concluse le operazioni di varo a spinta di un manufatto in cemento armato al di sotto della sede stradale esistente. L’opera consentirà il sottoattraversamento delle condutture idriche che alimentano il territorio e che devono essere spostate per consentire la realizzazione della nuova carreggiata e del nuovo svincolo.

Il manufatto è stato realizzato sul posto e inserito al di sotto della sede stradale esistente senza mai interrompere la circolazione.

Con speciali martinetti idraulici un primo elemento è stato spinto lentamente all’interno del rilevato stradale, seguito da un secondo elemento (con la tecnica del “bruco”). Sul resto del cantiere i lavori proseguono su più fronti. In particolare, sono in corso di realizzazione le opere di sostegno per l’allargamento della piattaforma stradale, l’elevazione delle spalle per la realizzazione di due nuovi viadotti e le opere di imbocco di due nuove gallerie. L’ampliamento della SS16 tra Falconara e Torrette, per un investimento complessivo di 250 milioni di euro, costituisce il primo lotto del raddoppio della variante di Ancona.