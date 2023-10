Torrette, raddoppio Statale 16:condotto sotto la strada installato senza fermare mai il traffico

ANCONA - Proseguono i lavori nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie della Strada statale 16 “Adriatica” a Torrette di Ancona, dove si sono concluse le operazioni di varo a spinta di un manufatto in cemento armato al di sotto della sede stradale esistente. L’opera consentirà il sottoattraversamento delle condutture idriche che alimentano il territorio e che devono essere spostate per consentire la realizzazione della nuova carreggiata e del nuovo svincolo.