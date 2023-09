Sisma 2022, sono dieci le domande per il contributo di autonoma sistemazione: criteri e modalità di assegnazione

ANCONA- Sono, a oggi, una decina le domande presentate sulla piattaforma aperta dal Comune di Ancona pochi giorni fa per il contributo di autonoma sistemazione (Cas) per i soggetti colpiti dal sisma del 9 novembre 2022. Con una delibera proposta dall'assessore Protezione civile Giovanni Zinni, la scorsa settimana la giunta ha preso atto dei criteri riportati nell'Ocdpc 991 per l'assegnazione del contributo e ha disposto i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione della domanda.

L'analisi

Da un'analisi dei rapporti d'intervento pervenuti dal Comando dei Vigili del Fuoco riguardanti gli edifici che hanno subito «danni gravi, danni rilevanti e interdizione danni parziali», sono stati preliminarmente censiti nel Comune di Ancona circa 100 nuclei familiari come possibili percettori del Cas.

Possono presentare domanda per ricevere il contributo Cas: tutti i nuclei familiari, non possessori di altri immobili residenziali di proprietà fruibili nello stesso Comune o Comuni limitrofi, residenti in un'unità abitativa nella quale prima degli eventi sismici del 9 novembre 2022 era stabilita la dimora principale, abituale e continuativa, raggiunti da ordinanza sindacale di inagibilità totale dell'immobile o atto di sgombro dei vigili del fuoco; tutti i nuclei familiari, non possessori di altri immobili residenziali di proprietà fruibili nello stesso Comune o comuni limitrofi, che siano residenti in un'unità abitativa nella quale prima degli eventi sismici del 9 novembre scorso era stabilita la dimora principale, abituale e continuativa, raggiunti da ordinanza sindacale di inagibilità parziale dell'immobile o atto dei vigili del fuoco di parziale inagibilità, tale che venga meno la capacità della permanenza al loro interno.