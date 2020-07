Vandali graffitari deturpano la spiaggia Urbani. Disegnata sul pontile una scritta indecifrabile

SIROLO - Vandali graffitari deturpano il pontile in spiaggia Urbani. L’indecifrabile scritta è apparsa martedì mattina alla vista dei bagnanti che con sorpresa si sono trovati in quel contesto da sogno davanti alla parete imbrattata con la vernice a spray colorata. Ad alcuni lo scarabocchio è sembrato un tentativo maldestro di tradurre in slang il nome della vicina caletta delle Due Sorelle (2ice siter), ad altri ha invece ricordato l’acronimo di “woman crush everyday”, famoso hashtag che accompagna sui social i selfie di ragazze avvenenti, seguito da una versione inglese ormai desueta del sostantivo signorina. Ben lontana dalla street art ispirata all’impegno sociale di Keith Haring e Banksy, la discutibile” opera” murale è stata subito segnalata alle forze di polizia e agli uffici comunali per la rimozione.

