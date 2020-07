Incidente lungo la Variante: centauro dopo l'urto con un'auto finisce in un fosso nel punto tante volte teatro di tragedie

FALCONARA - Auto e moto si urtano lungo la Variante, paura per il centauro che finisce fuori strada. E’ avvenuto questa mattina attorno alle 11.45 in direzione sud, in zona Caffetteria. Stando ai rilievi della polizia locale di Falconara, intervenuta con due pattuglie, i due mezzi si sono affiancati mentre percorrevano entrambi la Variante alla Statale 16 in direzione Ancona. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot condotta da un 18enne e la moto con in sella un 34enne. In seguito all’urto, complice probabilmente la velocità, il motociclista è finito in una scarpata, oltre il cordolo di delimitazione della carreggiata, sull’opposto senso di marcia. Il giovane centauro non è in pericolo di vita, ma vista la dinamica l’esito dell’incidente poteva essere ben più grave. Sono stati risolti in breve tempo i disagi alla circolazione, che è stata temporaneamente rallentata per consentire i rilievi e i soccorsi al motociclista. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Torrette dalla Croce Gialla di Falconara. Ancora una volta la zona della Caffetteria è teatro di uno scontro con persone finite all’ospedale.

