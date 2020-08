Sotto il Conero l’estate non finisce mai: altre due settimane di eventi a Sirolo

SIROLO - Ancora due settimane all’insegna degli eventi sotto le stelle, poi calerà il sipario su un cartellone estivo che fra concerti in piazza e a teatro, spettacoli comici e di cabaret, interviste con personaggi pubblici, degustazioni di vino e mercatini, ha intrattenuto turisti e visitatori della Riviera del Conero.

La colonna sonora di una stagione turistica sulla quale, sotto lockdown, nessuno avrebbe scommesso e che invece sta regalando ancora il tutto esaurito nella gran parte delle strutture ricettive di Sirolo. Tante sono le prenotazioni ricevute fino al 6 settembre da spingere la Giunta a prolungare sia il calendario degli intrattenimenti serali che la durata dell’ordinanza sindacale per regolamentare la movida nel centro storico. «Con l’assessore Barbara Serrani stiamo rimettendo mano al calendario e abbiamo già prorogato fino al 6 settembre i mercatini del mercoledì e della domenica sera – afferma il sindaco Filippo Moschella –. Ci aspettiamo anche nei prossimi giorni una copiosa presenza di turisti, viste le prenotazioni ad oggi pervenute, così che è stata rinnovata fino al 20 settembre pure l’ordinanza che stabilisce la chiusura dei locali entro le 3».

Nel frattempo, il sipario sugli eventi si alza stasera per l’ultimo concerto della XXV rassegna di musica colta “Le ore dell’organo. Barocco e dintorni” a cura del Circolo Culturale e della Parrocchia San Nicola, affidato al duo organo e violino Ennio Cominetti e Paolo Giuseppe Oreglia, sotto la direzione artistica del maestro Nicoletta Latini, alle 21.15 nella chiesa di San Nicola di Bari, ingresso gratuito. Domani e venerdì sarà la volta del teatrino dei burattini: due serate dedicate ai bambini al Parco della Repubblica, rispettivamente alle 21.15 e alle 21. “Criminalità e giustizia nelle magistrature anconetane dalla fine dell’antico regime all’unità d’Italia” è invece il titolo dell’opera firmata dai ricercatori Cesare Baroni Urbani e Maria L. de Andrade, che nell’ambito dell’iniziativa “PiazzaNova..di Storie, di Uomini, di Opportunità”, racconteranno i risultati dei loro studi incentrando il racconto su casi storici di giustizia locale.

L’appuntamento, il penultimo della rassegna organizzata dall’archeologo Maurizio Bilò in collaborazione con il Comune e il Circolo Culturale, è venerdì 28 alle 21.30 nell’elegante cornice del teatro Cortesi. Ed è qui che le luci si riaccendono nel fine settimana per il gran finale del Premio nazionale Franco Enriquez: sabato in occasione dell’esibizione “Improvvisazioni di piano solo” di Danilo Rea, vincitore della categoria musica jazz e contaminazioni, sezioni grandi interpreti (biglietto 20 euro, spettacolo ore 21.30) e domenica per la consegna dei riconoscimenti di questa particolare edizione, la XVI, che cade nel quarantennale della scomparsa del regista fiorentino che con l’attrice Valeria Moriconi aveva eletto Sirolo suo luogo del cuore (ingresso gratuito, ore 21). Il premio alla carriera sarà assegnato al regista, attore e docente di teatro Roberto Brivio. Tra i premiati anche il direttore d’orchestra Riccardo Muti, i registi teatrali Giancarlo Sepe e Michele Mirabella, gli attori Amanda Sandrelli e Luigi Diberti.

Sulle rappresentazioni teatrali che nel ricordo di Enriquez ebbero luogo dal 1985 al 1987 alle Cave di Sirolo è invece incentrata la mostra fotografica di Maurizio Bolognini con installazioni del direttore artistico e presidente del Centro Studi Paolo Larici, visitabile gratuitamente al teatro Cortesi dalle 19 alle 23 fino al 30 agosto.

