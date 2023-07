Sirolo, si sente male per il caldo: serve l'elicottero per soccorrere il turista a Passo del Lupo

SIROLO – Attimi di apprensione questa mattina sul monte Conero, dove un turista si è sentito male durante un'escursione al Passo del Lupo, anche a causa del gran caldo. La richiesta d'aiuto al numero unico d'emergenza 112 è arrivata attorno alle 12,30 quando l'uomo aveva raggiunto il punto più panoramico. Subito si è attivato il 118 che ha inviato sul posto l'eliambulanza, partita dalla base di Fabriano. In un primo momento erano stati interessati anche i vigili del fuoco, ma poi il loro intervento è stato annullato perché fortunatamente l'uomo è rimasto sempre cosciente. Il personale medico si è calato dall'alto con il verricello, ha recuperato il paziente e poi l'ha trasportato in volo all'ospedale regionale di Torrette, con un codice di media gravità, per tutti gli accertamenti necessari a risalire alle cause del malore improvviso.