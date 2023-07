Fermo, rissa per il controllo dello spaccio a Lido Tre Archi: 5 denunciati di 4 diverse nazionalità

FERMO - Cinque partecipanti alla rissa, di quattro nazionalità diverse: tutti identificati e denunciati dai carabinieri.

Si tratta di un cittadino albanese, classe 1993, un giovane di origine sudamericana, classe 1989, una giovane di Sant'Elpidio a Mare, classe 1996, un italiano di Fermo, classe 2001, e un cittadino tunisino, classe 1999, tutti con precedenti penali. Sono accusati di aver partecipato alla rissa, presumibilmente legata al controllo dello spaccio di droga, avvenuta alcuni giorni fa in via Bachelet a Lido Tre Archi. A loro ci carabinieri sono arrivati attraverso una minuziosa analisi delle immagini della videosorveglianza. Inoltre, il cittadino tunisino è stato deferito per il reato di danneggiamento aggravato, in quanto, nel corso della rissa, ha intenzionalmente causato danni al portone di un edificio situato in Via Bachelet.