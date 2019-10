Sirolo, incendio doloso sopra la spiaggia Urbani: bruciato un cumulo di rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Un incendio partito da un cumulo di rifiuti vegetali si è esteso alla pineta sopra la spiaggia Urbani e c’è voluto il pronto intervento di due squadre di vigili del fuoco per impedire che il rogo si estendesse divorando la macchia mediterramea. L’allarme è scattato ieri intorno a mezzogiorno, quando il fuoco è divampato nell’area del campeggio Internazionale e ha interessato un’area boschiva di circa 200 mq, fortunatamente limitata dalla rapidità con cui i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri forestali della stazione del Conero, l’incendio è partito da un cumulo di fogliame, strame di pino ed erba secca forse - è un’ipotesi da accertare - derivanti da lavori di ripulitura nell’area del campeggio.L’ipotesi investigativa è che si tratti di un incendio doloso e le indagini dei carabinieri forestali cercheranno di appurare sia chi ha accumulato quei rifiuti, sia chi gli ha dato fuoco. Nel giro di due ore i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a bonificare l’area interessata dall’incendio, divampato sopra la spiaggia Urbani, uno degli angoli più suggestivi del Parco del Conero. La spiaggia e i sentieri sovrastanti, nonostante la stagione autunnale, continuano a essere frequentati visto il clima tiepido che invoglia a fare passeggiate, se non addirittura a tuffarsi in mare. Alla vigilia del Ferragosto 2017, nel costone sopra la vicina spiaggia di San Michele, un incendio doloso aveva divorato 4.400 mq di pineta e sottobosco.