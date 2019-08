Sirolo, auto divorata dalle fiamme ​in un parcheggio pubblico: tanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Serata di paura. Intorno alle 22 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Sirolo presso il parcheggio pubblico Verde in Fiore per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco una Opel Astra. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente la vettura scongiurando il propagarsi dell'incendio alle altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si segnalano persone coinvolte.