Serra San Quirico, cade da una scala mentre pota l'albero e un ferro si conficca nella gamba: soccorso dall'eliambulanza

SERRA SAN QUIRICO – Grave infortunio questa mattina in località Sant'Elena, dove un uomo di 67 anni è precipitato da una scala mentre potava degli alberi. Nella caduta, per motivi ancora da accertare, un ferro sporgente gli si è conficcato in una gamba. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 ed è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza perché l'uomo perdeva molto sangue. Il paziente, rimasto comunque sempre cosciente, è stato trasferito in volo e in codice rosso all'ospedale di Torrette.