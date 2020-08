Chiede al Comune 52mila euro per un incidente: c'è la citazione in tribunale

SENIGALLIA - Chiesti al Comune 52mila euro da una signora rimasta ferita in un incidente avvenuto il 21 agosto 2016. A distanza di quattro anni, non essendo riuscita ad accordarsi con l’assicurazione dell’ente, la donna ha citato in Tribunale Il Comune che sarà rappresentata dall’avvocato dell’assicurazione. Senza spese legali quindi per le casse comunali. Così ha deciso la Giunta municipale.

