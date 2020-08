Auto in fiamme, panico al Piano: era alimentata a gpl, fuggi fuggi in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco

ANCONA - Le fiamme, il rumore delle lamiere che stridono, gli strepitii e la paura tra la gente in transito al Piano. Concitazione e spavento ieri pomeriggio all’incrocio tra via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi per il rogo che ha coinvolto una Fiat Punto alimentata a gpl. Fortunatamente, il conducente è riuscito ad uscire dalla vettura prima che questa venisse avvolta in toto dalle lingue di fuoco. Ha cercato riparo nel vicino Caffè Centrale. E lo stesso hanno fatto alcune persone che si trovavano nelle vicinanze dell’incendio: temendo che l’auto potesse esplodere da un momento all’altro si sono rifugiate all’interno delle attività commerciali del Piano. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con un’autobotte e hanno domato il rogo in pochi minuti. Nessuno è rimasto ferito.



