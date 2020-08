Raffica di furti in casa, derubata anche una giovane mamma: «É la terza volta»

PORTO SANT'ELPIDIO - Impennata di furti negli appartamenti dei comuni rivieraschi, i ladri svuotano gli appartamenti e riescono a farla franca.

L'ultimo in via Monte Nerone, a Cretarola, sono state visitate più case in uno dei quartieri più bazzicati dai topi d'appartamento perché è la zona dei villini a schiera. Ieri alle 19 sono state depredate diverse case, una per la terza volta dice la proprietaria, una giovane mamma. Hanno rubato quasi mille euro in contanti, risparmi per pagare le bollette. Indagano i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo la sera stessa .

