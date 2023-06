SENIGALLIA Villa Pieralisi assediata dalla sosta selvaggia con le automobili parcheggiate nel giardino, fin sotto le finestre. Una situazione fuori controllo, quella lamentata dai residenti di via Spontini e del lungomare Alighieri. Soprattutto nel fine settimana è pieno di veicoli infilati ovunque, pure sopra l’area verde che circonda la storica villa dove trascorreva le vacanze Virna Lisi. I residenti si sono rivolti più volte al Comune per chiedere di prendere provvedimenti. Il giardino, infatti, è pubblico e la sua gestione spetta all’ente.

Le segnalazioni

Hanno chiamato spesso la polizia locale e la scorsa estate alcune multe sono state elevate, come ha fatto loro sapere il comandante. La stessa situazione, però, si è riproposta in questo mese di giugno, da quando è ripartita la sosta a pagamento. I cittadini continuano a denunciare il problema ai vigili e, ogni volta, la risposta che ricevono è che non possono intervenire per mancanza di pattuglie disponibili. «Ci dicono sempre di essere impegnati in altri interventi – spiegano i residenti –, così la gente che va al mare lascia le macchine qui per tutta la giornata soprattutto nel weekend». A delimitare l’area c’erano delle staccionate che sono state vandalizzate e il Comune, per evitare che qualcuno si potesse fare male, le ha rimosse con la promessa di ripristinarle subito. «La loro presenza – proseguono i residenti - è fondamentale, limitano l’accesso alle auto nell’area verde pubblica. Nel frattempo è importante che le forze dell’ordine intervengano per sanzionare i trasgressori e per non far passare il messaggio che questo comportamento sbagliato sia tollerato». Il problema della sosta selvaggia torna con prepotenza a farsi sentire. Chi va al mare non vuole fare tanta strada e, in questo caso, approfitta dell’assenza delle staccionate per infilarsi e lasciare la macchina. Una situazione analoga la lamentano anche i residenti di Cesano dove, ugualmente, segnalano la presenza delle auto in mezzo all’area verde che si affaccia sulla Statale, trasformata in un parcheggio improvvisato.