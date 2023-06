FANO - La statale Adriatica Sud è già tanto pericolosa da se stessa che non avrebbe certo bisogno di aumentare le sue insidie con l’occupazione della carreggiata con lunghe file di auto in sosta, eppure ieri questo è avvenuto. Ma, altrimenti, dove trovare un parcheggio per andare al mare? Ieri il problema si è acuito grazie alla bella giornata di sole che ha invitato tanta gente ad affollare le spiagge e il lungomare. Ma Torrette, una delle località turistiche per antonomasia a Sud del fiume Metauro, ha una grande carenza: manca di parcheggi e i bagnanti dopo aver cercato invano lasciano la loro auto dove trovano spazio, anche se questo rende più pericolosa la circolazione.

Il video su Facebook



Ieri uno dei bagnanti in cerca di uno stallo di sosta ha documentato per protesta i pericoli con un video su Facebook, evidenziando che il parcheggio messo a disposizione l’anno scorso in un campo limitrofo alla statale in questa stagione non è ancora fruibile. Da notare che i pericoli incombenti sulla statale Adriatica Sud non sono stati affatto eliminati con l’entrata in funzione dell’autovelox; perché se questo ha indotto gli automobilisti a limitare la velocità nel tratto che attraversa Metaurilia non ha esercitato lo stesso effetto deterrente per l’attraversamento di Torrette che è fuori del controllo dell’autovelox. E pensare che a tutt’oggi siamo ancora in bassa stagione. Che cosa accadrà a luglio e ad agosto quando l’affluenza delle spiagge di Torrette aumenterà ancora di più?



Anche quest’anno, per cercare di risolvere il problema, visto che questo emerge un po’ su tutto il lungomare dove si estendono le concessioni balneari, l’amministrazione comunale ha approvato la delibera che consente ai proprietari di superfici scoperte, campi, cortili, di adibire queste aree a parcheggio, consentendo anche di trarne profitto, dietro pagamento di un ticket.



Ieri a Torrette il problema del parcheggio selvaggio si è verificato anche in via De Chirico dove le auto sono state lasciate senza ordine al punto da non consentire il passaggio di un mezzo di soccorso se ce ne fosse stato bisogno. Che cosa accadrà poi, quando a Torrette sarà realizzato il water front con l’eliminazione del parcheggio che ora occupa la piazza centrale della frazione? Questo tiene ancora di più in ansia i residenti.



«Conosciamo le difficoltà rappresentate dalla carenza dei parcheggi – ha evidenziato l’assessore al turismo Etienn Lucarelli – per questo non avendo spazi a disposizione nelle zone dove di posti macchina esiste la maggiore necessità abbiamo chiesto l’aiuto dei privati. Mi auguro che ci sia una risposta soddisfacente anche nel loro stesso interesse. Quindi faccio un appello perché anche a Torrette si riapra la superficie che già in passato è stata adibita a parcheggio».

Anche di questo problema si parlerà questa sera alle 21 nell’incontro al centro sociale di Ponte Sasso organizzato dalla giunta comunale per illustrare le scelte del nuovo Piano regolatore generale.