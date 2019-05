«Venite, c'è un ladro» ma era un ambulante che si era smarrito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Furgone sospetto segnalato giovedì pomeriggio alla polizia dai residenti di via Raffaello Sanzio e, poco più tardi, di via Verdi. Una serie di chiamate di residenti preoccupati sono arrivate in Commissariato per quel veicolo che procedeva lentamente mentre il conducente si guardava intorno. Immediato l’intervento della volante che ha fermato il mezzo. Si trattava di un partecipante al Mercato Europeo che si era perso. Cercavano solo indicazioni per raggiungere il centro storico e non pensavano di aver destato tanta preoccupazione.