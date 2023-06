SENIGALLIA - Sorprende la moglie a truccarsi prima di uscire e, in preda ad una crisi di gelosia, la picchia fino a provocarle delle fratture, distruggendole anche il telefono per impedirle di chiedere aiuto. Le urla della donna hanno però attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato la polizia, subito intervenuta.

La donna, seppure contrariata, è stata convinta a recarsi al Pronto soccorso, dove le sono state riscontrate delle fratture mentre il marito, un 27enne, è stato rintracciato successivamente. E’ indagato per maltrattamenti in ambito familiare e non potrà tornare a casa o avvicinarsi alla donna che, al momento, è stata affidata ad una comunità come prevede la procedura per le donne vittime di violenza.



L’allarme



Continuano, gli interventi della Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle violenze familiari e maltrattamenti. L’episodio segnalato ieri dal Commissariato è avvenuto alcuni giorni fa quando la Volante si è recata nella casa della donna, a Senigallia, a seguito di una segnalazione per violenze domestiche. Qualcuno aveva sentito la giovane implorare il marito di smetterla e aveva immaginato cosa stesse accadendo all’interno dell’abitazione.

I segni delle percosse

Gli agenti hanno immediatamente individuato la donna che, ancora con evidenti segni di percosse, lamentava dolori al setto nasale e a varie parti del corpo. Nonostante tutto, però, non voleva far passare dei guai al marito e preferiva rimanere a casa. E’ stata soccorsa dal personale di un’ambulanza, nel frattempo allertata dalla polizia, e convinta a sottoporsi alle cure mediche del Pronto soccorso. Era, infatti, riluttante e non voleva andare in ospedale. I sanitari intervenuti avevano però notato la presenza di sospette fratture, quindi, era necessario approfondire gli accertamenti per scongiurare conseguenze.



Le sue condizioni, non appena arrivata nel reparto d’emergenza, sono apparse subito serie e i sanitari hanno deciso di trattenerla per effettuare ulteriori accertamenti, vista la presenza, confermata, delle fratture. Intanto gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato hanno effettuato delle indagini mirate ad acquisire ulteriori elementi di prova, utili a descrivere i maltrattamenti e indagare il convivente per il reato di maltrattamenti in ambito familiare. Elementi che sono poi stati fornita alla Procura e hanno portato alla sua denuncia. Da quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo si sarebbe alterato con la moglie perché l’avrebbe scoperta mentre si truccava il volto prima di uscire da casa e questo lo avrebbe fatto infuriare.



La reazione



L’episodio ha determinato gli atti di violenza che hanno portato, oltre al ferimento della coniuge, alla distruzione del telefonino della donna per evitare di farle chiedere aiuto. Si è poi allontanato e gli agenti non l’hanno trovato in casa nel momento dell’intervento. Dopo le cure la donna è stata ospitata in una comunità protetta e lunedì la polizia ha rintracciato il responsabile delle violenze, eseguendo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Tribunale di Ancona.