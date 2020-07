In vacanza nella casa di Virna Lisi: villa Pieralisi va in affitto d’estate

SENIGALLIA Tra qualche settimana i turisti potranno prendere in affitto Villa Pieralisi e trascorrere le vacanze nell’elegante dimora che ospitò l’indimenticabile Virna Lisa nelle sue trasferte senigalliesi. Ci sono già diverse persone interessate a soggiornare tra quelle mura che ospitarono anche la diva del cinema. Da qualche tempo sono in corso i lavori di restauro dell’immobile anche se, solo dopo la tinteggiatura esterna degli ultimi giorni, in molti si sono accorti che quel rudere soffocato dai palazzi, così purtroppo era ormai diventato, sta tornando a nuova vita e antichi splendori.

Adesso c’è una via vai di curiosi che scattano fotografie e le pubblicano anche sui social. Per i turisti sta diventando una tappa della vacanza, una meta da visitare. Tutto in pochi giorni perché per tanti anni ha fatto discutere solo per lo stato di abbandono in cui versava. Molti si sono chiesti di chi sia la villa, chi l’abbia comprata visto che fino a poco tempo fa c’era il cartello con la scritta vendesi, ignorato per anni. Non sarà un privato ad abitarla ma sarà a disposizione di quanti vogliano affittarla.

«I lavori saranno pronti per metà agosto all’incirca – spiega Lorenzo Bruschi, titolare dell’agenzia immobiliare “Comeacasa” a cui è stata affidata la gestione –, ci sono già delle richieste. Verranno realizzati tre appartamenti molto belli e nuovi. La proprietà è una società che fa capo alla famiglia Pieralisi». E’ stata loro del resto fin da sempre. Era la casa delle vacanze quando da Jesi raggiungevano Senigallia. Nel 1998 è stata poi firmata la convenzione per realizzare il residence intorno e la villa è stata in qualche modo accantonata. Gli ultimi appartamenti sono stati consegnati nel 2006 ma il destino di quell’abitazione, che un tempo si affacciava direttamente sul mare, è stato sempre incerto. Arrivando ai giorni nostri.

Negli ultimi anni è stato necessario sbarrare le finestre. I residenti vedevano estranei entrare e accadeva di tutto, raccontavano. Lo stile liberty trapelava tra il degrado e i murales. Un passato elegante che riaffiorava, sgraziato da anni di incuria e dalla mano dei vandali. I residenti del lungomare Alighieri ricordano ancora adesso che in passato anche l’attrice era stata più volte nella casa di famiglia, frequentata sempre da gente a modo, di classe e non da quegli sbandati che negli ultimi anni ne hanno varcato, abusivamente, la soglia. Spesso infatti diversi giovani erano entrati forzando la recinzione e le grate, messe per chiudere gli accessi ed evitare quindi l’ingresso dei balordi, non essendo l’immobile provvisto di finestre e porte. Un recinto fatiscente ne delimitava l’accesso. Storia vecchia ormai perché questa buia parentesi, durata troppi anni, si è chiusa con i lavori in corso.

Si torna al passato, all’eleganza della villa che gli operai stanno recuperando per quanto possibile fedelmente anche se del vecchio edificio rimangono solo le mura, gli infissi ma soprattutto il portico al piano terra che gira intorno alla casa proprio come il balcone del primo piano. Elementi architettonici che il tempo ha solo sbiadito e che adesso, con le facciate ritinteggiate, spiccano più di prima. Presto sarà a disposizione dei turisti che potranno con una breve passeggiata arrivare anche alla Rotonda, vista la sua vicinanza con Villa Pieralisi.

