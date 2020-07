Sardegna, lo yacht Olivia O a prua rovesciata: eliporto e cinema a bordo, le foto incredibili

Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend nelle acque davanti l'isola di Tavolara che fino a domenica ha ospitato l'annuale festival del cinema. Uno yacht dalla forma avveniristica a prua rovesciata, unico nel suo genere per il design. Nei giorni precedenti Olivia O, progettati in cantiere in Norvegia, era stata avvistata nella zona della Costa Smeralda, zona nord della Sardegna. Viene affittato per crociere di lusso nel Mediterraneo.

La super nave può ospitare fino a 20 persone in otto cabine alte 2 metri e 70, rifinite secondo uno standard elevato con lo scopo di garantire uno spazio confortevole ad ogni passeggero, mentre gli alloggi dell’equipaggio garantiscono spazio per 30 persone.

Per intrattenere i convitati sono disponibili una spa, una sala cinema, una piscina di 10 metri ed un eliporto . Olivia O ha la velocità più veloce registrata di 16,6 nodi, secondo i dati AIS della BOATPro di BOAT International.

