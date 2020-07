Sputò in faccia ad un controllore di Conerobus, individuato l'autore del gesto osceno

ANCONA - E’ stato identificato dagli agenti della Squadra Mobile l’autore del gesto avvenuto il 14 luglio scorso ai danni di un controllore della Conerobus in servizio presso l’ascensore del Passetto.

Dopo un alterco dovuto a motivi connessi al rispetto delle regole anti Covid, l’uomo di 50 anni circa, sotto le telecamere di video sorveglianza, si avventava contro un operatore della Conero Bus lì in servizio sputandogli in faccia. La ricostruzione dei video di sorveglianza ricavati dalle telecamere poste nell'area interessata, portata a termine nelle ultime ore dal personale investigativo, permetteva di identificare l’autore del gesto. Questa mattina, negli uffici della Squadra Mobile, l’uomo veniva formalmente identificato e deferito alla competente Procura della Repubblica per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

