SENIGALLIA Era ubriaco e percorreva il lungomare contromano, di notte. Senza aver mai conseguito la patente. Un pericolo pubblico. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri: il giovane turista, un 19enne della Lombardia, è stato multato e denunciato. Aveva noleggiato un’auto e si era anche messo alla guida dopo aver bevuto.

La sicurezza



Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno incrementato i controlli soprattutto in città per prevenire e reprimere varie condotte illecite, da quelle dei più giovani, all’abuso di bevande alcoliche fino a quelle legate alle violazioni al Codice della strada. Da venerdì a domenica solo a Senigallia sono state fatte multe per un importo di circa 6mila euro. Tra le violazioni, una particolarmente rilevante l’ha commessa il giovane turista fermato sul lungomare Alighieri verso le 5 di ieri mattina.

Era alla guida di una macchina presa a noleggio e viaggiava in compagnia di amici. Si tratta di un 19enne residente in Lombardia. È stato controllato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. La pattuglia l’ha fermato notando il veicolo che procedeva con un’andatura irregolare ma soprattutto perché viaggiava contromano. Una volta fermato, il conducente è stato sottoposto al test dell’etilometro da cui è emerso un tasso alcolemico di 1,03 g/l. Oltre il doppio del limite consentito. Pertanto, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e senza patente. Una multa l’ha rimediata anche per aver percorso il lungomare contromano.

Nel corso del weekend sono stati sanzionati per ubriachezza molesti anche due uomini. Il primo è stato controllato domenica notte a Montemarciano, in un piazzale a ridosso della Statale di Marina, dove alcuni residenti avevano segnalato una persona che dava fastidio. L’uomo è un 49enne residente in provincia di Ancona e stava litigando con alcune persone perché in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. È stato punito con una multa.

Stessa cosa è successa nella notte tra domenica e lunedì a Senigallia. È stato controllato un 41enne residente a Fano che stava creando il caos in un luogo pubblico. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, al termine degli accertamenti, l’ha sanzionato perché il suo stato di alterazione era dovuto al fatto che aveva bevuto troppo. I controlli da parte dei carabinieri proseguiranno per il resto dell’estate per garantire la sicurezza degli utenti della strada e non solo.