SENIGALLIA - Una turista è stata ricoverata per una polmonite, causata dalla legionella. L’Asur ha disposto immediati controlli, partendo dalla struttura ricettiva dove alloggiava, un hotel sul lungomare Italia di Marzocca, che all’interno è risultato in regola. I controlli sono stati estesi anche nella doccia in spiaggia dove è stato riscontrato il batterio. Giovedì è stata trasmessa in Comune la nota degli ispettori dell’Asur, con la relazione dei 24 punti campionati. Solo in uno, nella doccia in spiaggia, è stata riscontrata la presenza di Legionella pneumophyla sierogruppo 1. Il sindaco ha emesso un’ordinanza per richiedere un intervento di bonifica dell’impianto idrico, con disinfezione e sostituzione dei terminal positivi. Nel provvedimento ha poi ordinato «a scopo cautelativo, la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nel punto in cui è stata riscontrata la presenza di Legionella pneumophyla sierogruppo 1 – si legge nell’ordinanza -, nella doccia ad acqua miscelata in spiaggia di pertinenza dell’hotel, fino all’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica e all’esito del successivo controllo analitico che sarà svolto a cura dell’Asur Area Vasta 2». Dalla struttura ricettiva hanno provveduto immediatamente ad eseguire la bonifica richiesta.